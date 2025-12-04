  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о «Шанхае»: «Средние хоккеисты, совсем не выдающиеся. Вопрос – почему они идут выше российских клубов? Наши команды должны быть посильнее, надо прибавлять!»
18

Третьяк о «Шанхае»: «Средние хоккеисты, совсем не выдающиеся. Вопрос – почему они идут выше российских клубов? Наши команды должны быть посильнее, надо прибавлять!»

Владислав Третьяк поделился мыслями о «Шанхай Дрэгонс».

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о выступлении «Шанхай Дрэгонс» в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Вам нравится этот проект?

– Я бы сказал, что они пока неплохо выглядят. Идут в зоне плей-офф. Вот что будет дальше, хватит ли сил у «Драконов» закончить сезон на хорошей ноте – это вопрос.

Да, есть такой провал, как в Челябинске. Но неудачи бывают у всех. Никто ровно не пройдет чемпионат. Не буду их судить за 0:9 от «Трактора». А в принципе они неплохую команду создали и получают удовольствие от игры.

Но то средние хоккеисты, совсем не выдающиеся. Вопрос в другом – почему «Шанхай» идет выше каких-то других российских клубов? Почему те пропускают их вперед? Я считаю, что наши команды должны быть посильнее. У нас уровень-то хороший. Но средние игроки из-за океана почему-то обгоняют россиян. Надо прибавлять! – заявил Третьяк.

На данный момент «Дрэгонс» идут на 8-м месте в таблице Запада.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoВладислав Третьяк
logoФХР
logoМатч ТВ
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владислав Третьяк: «Олимпиада в Сочи получилась идеальной. Я на многих был – там и с автобусами проблема, и с питанием. В России никогда такого не было»
4 декабря, 14:30
Третьяк об игре внука в КХЛ: «Максиму не доверяют. Когда тебя раз в 2 месяца ставят против ЦСКА или СКА по ходу матча, что ты сделаешь? Я не могу на это влиять»
4 декабря, 11:13
Третьяк о шансах Ротенберга тренировать в КХЛ: «В сборной сейчас работы немного, можно совмещать. Роман знает хоккей и хочет работать – все зависит от него»
4 декабря, 09:28
Главные новости
Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Парни показали целостную игру. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у соперника организованная оборона»
сегодня, 16:57
НХЛ. «Филадельфия» примет «Колорадо», «Питтсбург» в гостях у «Далласа», «Рейнджерс» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом»
сегодня, 16:50
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
сегодня, 16:33
Десятков после 2:3 от «Северстали»: «Плюшевые мы, добрые и уступчивые, какими быть не должны. Надо добавлять в характере, агрессии и физике»
сегодня, 16:23
Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
сегодня, 16:12
Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
сегодня, 15:56
Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
сегодня, 15:44
Пономарев и Орлов подрались после финальной сирены в матче «Авангарда» со «Спартаком»
сегодня, 15:37Видео
КХЛ. «Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу», ЦСКА обыграл «Салават», «Динамо» Москва победило «Трактор», «Спартак» уступил «Авангарду»
сегодня, 15:24
«Сибирь» обыграла «Барыс» по буллитам – 2:1. Победный бросок на счету Уилсона
сегодня, 14:54
Ко всем новостям
Последние новости
Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»
3 минуты назад
Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
11 минут назад
Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»
23 минуты назад
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»
36 минут назад
Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»
47 минут назад
Гретцки о жеребьевке ЧМ-2026: «О′Нил, Брэди и Джадж – одни из самых приятных людей, которых я встречал. Я провел отличный день, спасибо, ФИФА»
сегодня, 16:48
«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
сегодня, 15:30
Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»
сегодня, 15:15
Андриевский о постоянном назначении: «Ничего не знаю, вопрос не ко мне. У «Амура» будет четыре выходных, надо отдохнуть»
сегодня, 13:11
Умер Том Хикс – экс-владелец «Ливерпуля», «Далласа» из НХЛ и «Техаса» из MLB. Ему было 79
сегодня, 12:57