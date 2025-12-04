Третьяк о «Шанхае»: «Средние хоккеисты, совсем не выдающиеся. Вопрос – почему они идут выше российских клубов? Наши команды должны быть посильнее, надо прибавлять!»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о выступлении «Шанхай Дрэгонс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Вам нравится этот проект?
– Я бы сказал, что они пока неплохо выглядят. Идут в зоне плей-офф. Вот что будет дальше, хватит ли сил у «Драконов» закончить сезон на хорошей ноте – это вопрос.
Да, есть такой провал, как в Челябинске. Но неудачи бывают у всех. Никто ровно не пройдет чемпионат. Не буду их судить за 0:9 от «Трактора». А в принципе они неплохую команду создали и получают удовольствие от игры.
Но то средние хоккеисты, совсем не выдающиеся. Вопрос в другом – почему «Шанхай» идет выше каких-то других российских клубов? Почему те пропускают их вперед? Я считаю, что наши команды должны быть посильнее. У нас уровень-то хороший. Но средние игроки из-за океана почему-то обгоняют россиян. Надо прибавлять! – заявил Третьяк.
На данный момент «Дрэгонс» идут на 8-м месте в таблице Запада.