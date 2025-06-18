Фетисов о том, что ИИХФ не поздравила россиян из «Флориды» с Кубком Стэнли: «Промокашка спортивная, а не федерация хоккея. Как можно вычеркнуть людей из успеха?»

Вячеслав Фетисов осудил ИИХФ за решение не поздравлять россиян с Кубком Стэнли.

Международная федерация хоккея опубликовала постер, посвященный победе «Флориды » в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. На коллаже вместе с изображением трофея размещены фото хоккеистов «Пантерс» в форме национальных сборных.

Российские хоккеисты – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов – на постер не попали. Аналогичная ситуация была и в прошлом году. Стоит отметить, что спустя время ИИХФ удалила публикацию.

«Это очередной раз говорит о том, что это не международная федерация хоккея, а какая‑то промокашка спортивная. Как можно не поздравить, вычеркнуть людей из того, что они добились успеха? Даже уже смешно это все комментировать», – сказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли.