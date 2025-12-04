Дэйли про слова Третьяка о «Вашингтоне» в России: «Поездка в середине сезона и товарищеские матчи были бы маловероятны. Наш график не позволил бы этого сделать»

Дэйли про слова Третьяка о «Кэпиталс» в РФ: график не позволил бы этого сделать.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что поездка «Вашингтона » в Россию в середине сезона является маловероятной.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о желании пригласить «Кэпиталс» на матчи в Россию: «Вот бы приехал «Вашингтон» с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ . Это можно организовать, думаю».

«Поездка в середине сезона и товарищеские матчи были бы маловероятны.

Наш график не позволил бы этого сделать», – сказал Дэйли.