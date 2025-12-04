Губерниев о 40-летнем Овечкине: «Никто не заглядывает в паспорт, если выдерживает нагрузки – готов играть. Он одареннейший хоккеист, еще несколько лет отыграет на высоком уровне»

Дмитрий Губерниев: Овечкин – одареннейший хоккеист.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

Овечкин сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» (7:1), продлив свою результативную серию до 6 матчей. Всего на счету 40-летнего форварда 29 (14+15) баллов в 28 играх сезона-2025/26.

– То, что человек в сорокалетнем возрасте находится на ведущих ролях в лиге, является его достижением, или говорит о том, что хоккей НХЛ становится проще?

– Проще, чем где? В чемпионате Норвегии? Никто не заглядывает в паспорт сейчас, если человек выдерживает нагрузки – он готов играть.

Овечкин – одареннейший хоккеист, один из самых одаренных за всю историю игры, поэтому он еще несколько лет смело отыграет на высоком уровне, – сказал Губерниев.