Алистров, Фальковский, Кульбаков, Сапего, Усов, Стась и Горбунов – в составе сборной Беларуси на Кубок Первого канала. Квартальнов – главный тренер

ФХБ объявила состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала.

В состав команды вошел 31 хоккеист: 3 вратаря, 8 защитников и 20 нападающих. Средний возраст команды – 24,5 года.

В штаб вошли главный тренер Дмитрий Квартальнов , тренеры Сергей Стась, Игорь Горбенко, Андрей Михалев и тренер вратарей Степан Горячевских .

Кубок Первого канала пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

Вратари : Иван Кульбаков, Лоренс Зинаддин (оба – «Торпедо», КХЛ), Константин Шостак («Северсталь», КХЛ);

Защитники : Егор Юзленко («Нефтехимик», КХЛ), Даниил Бокун («Лада», КХЛ), Степан Фальковский («Ак Барс», КХЛ), Сергей Сапего (СКА, КХЛ), Данила Паливко («Металлург», КХЛ), Павел Денисов («Динамо» Мн, КХЛ), Владислав Еременко (ЦСКА, КХЛ), Даниил Карпович («Автомобилист», КХЛ);

Нападающие : Даниил Липский, Илья Усов, Мирослав Михалев, Виталий Пинчук, Николай Салыго, Сергей Кузнецов, Вадим Мороз, Егор Бориков, Никита Пышкайло, Богдан Белкин, Андрей Стась (все – «Динамо» Мн, КХЛ), Иван Янченко, Иван Дроздов (оба – ЦСКА, КХЛ), Андрей Белевич («Торпедо», КХЛ), Александр Скоренов («Северсталь», КХЛ), Егор Чезганов («Шанхайские Драконы», КХЛ), Егор Карабань («Динамо-Шинник», МХЛ), Игорь Мартынов («Авангард», КХЛ), Роман Горбунов («Автомобилист», КХЛ), Владимир Алистров («Ак Барс», КХЛ).