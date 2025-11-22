Агент о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки с учетом плей-офф: «Пока не обсуждаем это»
Агент Овечкина: пока не обсуждаем рекорд Гретцки с учетом плей-офф.
Агент Александра Овечкина ответил на вопрос, побьет ли капитан «Вашингтона» рекорд Уэйна Гретцки по голам (1016) в НХЛ с учетом плей-офф. На счету 40-летнего россиянина 984 такие шайбы.
В пятницу форвард набрал 4 (3+1) очка в матче с «Монреалем» (8:4).
«У Александра в начале сезона были объективные сложности. Он получил травму в тренировочном лагере. Это наложило свой отпечаток.
Сейчас Александр набирает форму. Он провел отличный матч против «Монреаля», как и вся команда. Саше особенно приятно забивать в таких хоккейных городах. Все сложилось как нельзя лучше.
Возможный новый рекорд Гретцки? Мы пока не обсуждаем это», — сказал Глеб Чистяков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости