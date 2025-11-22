Бабаев об «Ак Барсе»: «Влияние Билялетдинова очень большое, пока оно будет, команду будет трясти. Это легенда, его присутствие – никто не знает, как все повернется»

  • Спортс


Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о влиянии бывшего главного тренера, советника исполнительного директора «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова на клуб из Казани.

На данный момент команда тренера Анвара Гатиятулина идет 2-й на Востоке с 38 баллами после 29 игр. У клуба 2 поражения в 3 последних матчах.

«Мы видим, что там есть несколько глубинных проблем. Влияние Зинэтулы Хайдаровича Билялетдинова очень большое. Пока оно будет, команду будет трясти.

Все понимают, что это легенда, большой человек. Его присутствие рядом – никто не знает, как все повернется. Но там есть много других причин в тренерском штабе и внутри команды», – сказал Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
