Дэйли о хет-трике Овечкина в 40 лет: «Ничего из того, что делает Алекс, меня больше не удивляет»

Дэйли о хет-трике Овечкина: ничего из того, что он делает, меня не удивляет.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о хет-трике Александра Овечкина .

Капитан «Вашингтона » забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.

– Александр Овечкин оформил хет-трик в 40 лет. Скажите, вы удивлены этому?

– Ничего из того, что делает Алекс, больше меня не удивляет, – сказал Дэйли.

