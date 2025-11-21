Дэйли о хет-трике Овечкина в 40 лет: «Ничего из того, что делает Алекс, меня больше не удивляет»
Дэйли о хет-трике Овечкина: ничего из того, что он делает, меня не удивляет.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о хет-трике Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.
– Александр Овечкин оформил хет-трик в 40 лет. Скажите, вы удивлены этому?
– Ничего из того, что делает Алекс, больше меня не удивляет, – сказал Дэйли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
