Тришин получил лезвием конька по лицу в матче ВХЛ: «Аким уже на связи и передает всем болельщикам привет»
Аким Тришин получил лезвием конька по лицу во время игры ВХЛ.
Защитник «Рязань-ВДВ» Аким Тришин получил лезвием конька по лицу во время матча Olimpbet ВХЛ.
Инцидент произошел 20 ноября во время матча против «Тамбова» (5:2).
26-летний Тришин пытался защитить ворота команды, он упал на лед, после чего получил лезвием конька соперника по лицу.
В нынешнем сезоне на счету игрока 14 (3+11) очков в 22 матчах при показателе полезности «плюс 5».
Ранее Тришин играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Спартак» и «Сочи».
«Аким Тришин уже на связи и передает всем болельщикам большой привет. От всей души благодарит за вашу поддержку!» – сообщили в «Рязань-ВДВ».
