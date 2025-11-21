Тришин получил лезвием конька по лицу в матче ВХЛ: «Аким уже на связи и передает всем болельщикам привет»

Аким Тришин получил лезвием конька по лицу во время игры ВХЛ.

Защитник «Рязань-ВДВ» Аким Тришин получил лезвием конька по лицу во время матча Olimpbet ВХЛ.

Инцидент произошел 20 ноября во время матча против «Тамбова » (5:2).

26-летний Тришин пытался защитить ворота команды, он упал на лед, после чего получил лезвием конька соперника по лицу.

В нынешнем сезоне на счету игрока 14 (3+11) очков в 22 матчах при показателе полезности «плюс 5».

Ранее Тришин играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Спартак» и «Сочи».

«Аким Тришин уже на связи и передает всем болельщикам большой привет. От всей души благодарит за вашу поддержку!» – сообщили в «Рязань-ВДВ ».

Фото: t.me/hcryazan_official