Никита Щитов: «Хорошо, что Ротенберг работает с детьми. Может, он доедет до глубинки и обратит внимание на то, что происходит там? В детском хоккее гора проблем!»

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов высказался о ситуации в детском хоккее.

Он также прокомментировал инцидент с травмой игрока команды «Красная Машина-Юниор» во время матча Первенства Москвы.

«То, что мальчик получил травму, и скорая долго ехала — это показатель. Хорошо, что Роман Ротенберг обратил на это внимание. Теперь он собирается вносить поправки. Они необходимы, и не только в медицинских протоколах.

Я вот на добровольных началах помогаю команде 2014 года рождения, где играет мой сын. Мы находимся не в Москве, я прекрасно вижу команды из регионов. Проблем в детском хоккее, помимо неоказания медицинской помощи, такая гора! Их сложно решать.

Нужно отправлять людей из ФХР школы, проводить мастер-классы, обучать тренеров. Надеюсь, на это тоже обратят внимание.

Хорошо, что Роман Ротенберг сейчас работает с детьми. Может быть, он как-нибудь доедет до глубинки и обратит внимание на то, что происходит там? Хотелось бы, чтобы родители не лезли в дела тренеров, чтобы директоры школ давали простор для развития детским тренерам, чтобы они не навязывали им детей, у которых родители имеют более высокий статус. Хочется, чтобы хоккей был равным для всех», – сказал Щитов.

