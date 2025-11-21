Гатиятулин о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Азартная игра без средней зоны. Мы правильно сыграли в ключевых отрезках, важная победа для нас»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча «Ак Барса» с «Нефтехимиком».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после матча с «Нефтехимиком » (3:2).

«Интересный матч для болельщиков. Азартная игра без средней зоны. Важная для нас победа, спасибо болельщикам за поддержку.

Игры в Нижнекамске всегда непросто проходят, понимали, что можно ожидать от соперника. Мы правильно сыграли в ключевых отрезках.

Мы хорошо играли в давление, в позиционных атаках. Сложно весь матч так доминировать, но мы правильно распоряжались теми моментами, которые были», – сказал Гатиятулин.