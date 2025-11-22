Андрей Кириленко: «Если Овечкин будет играть как Ягр, то и 2000 шайб забросит. Посмотрим, как у Саши дальше пойдет, он уникальный спортсмен»

Андрей Кириленко поделился мнением об Александре Овечкине.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ ) Андрей Кириленко высказался о результативности хоккеиста «Вашингтона » Александра Овечкина .

Капитан «Кэпиталс» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) баллов в 21 игре сезона.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.

«Сашка – уникальный спортсмен. Его рекорды это только подтверждают. Мы все страшно за него болеем и хотим, чтобы он побил все рекорды. И, кстати говоря, рад, что для него второй вид спорта – это баскетбол. Все в России гордятся тем, что у нас есть такой соотечественник.

Возможно, он и 1000 шайб за карьеру разменять сможет и абсолютный рекорд Гретцки побьет. Но не нужно забывать: чем старше мы становимся, тем тяжелее играть, находить мотивацию. Постоянные травмы.

Может, если он будет играть как Яромир Ягр , то и 2000 забросит. Посмотрим, как у Саши дальше пойдет. Не хочу загадывать. А сам Овечкин уже всем все доказал. Нам-то понятное дело хочется, чтобы он забивал как можно больше», – сказал Кириленко.

Напомним, у Овечкина 984 гола в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

