«Миннесота» одержала 8 побед в 10 последних матчах, из них 3 – сухие. Команда Хайнса идет на 5-м месте на Западе

«Миннесота» одержала 8 побед в 10 последних матчах, из них 3 – сухие.

«Миннесота» разгромила «Питтсбург» (5:0) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Победа стала для команды под руководством Джона Хайнса 4-й подряд и 8-й в последних 10 играх (3 победы на этом отрезке были сухими).

С 26 очками в 22 играх «Уайлд» идут пятыми в таблице Западной конференции.