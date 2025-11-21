Дергачев о 2:3 от «Ак Барса»: «Хороший матч – боевой, много силовых приемов, единоборств. Все бились – просто кайф. Чуть-чуть опыта не хватило»

Дергачев о 2:3 от «Ак Барса»: хороший матч – боевой, много силовых приемов.

Капитан «Нефтехимика» Александр Дергачев высказался после матча с «Ак Барсом» (2:3).

Нападающий сыграл впервые с 21 сентября.

– Александр, у тебя была долгая пауза из-за полученного повреждения. Поделитесь своими эмоциями по сегодняшней игре.

– Соскучился по атмосфере, по команде, по всему этому приятному напряжению, из которого, так скажем, и состоит наша жизнь.

Сегодня был хороший матч – боевой, очень много силовых приемов, единоборств. Счет, по сути, 1:1 был большую часть игры, можно сказать, что игра шла до гола, хотя в целом было еще шесть минут, чтобы исправить ситуацию.

Ну, чуть-чуть, скажем, опыта не хватило, или что-то еще, не знаю. В целом хорошая игра, реально было приятно смотреть. Все бились – просто кайф, так скажем. Если бы выиграли, то было бы, конечно, лучше.

– Насколько вообще тяжело было вкатываться в игру, тем более против Ак Барса?

– Да тут соперник, по сути, без разницы какой. Так или иначе вкатываться – непросто. А так хотя бы сразу потолкаться, побиться – самое то. Пару игр и, в принципе, все нормально должно стать, – сказал Дергачев.