Максим Комтуа: «Играл с травмой, могло быть хуже – весь сезон восстанавливался бы. Сейчас готов на 100%»

Максим Комтуа признался, что провел ряд матчей с травмой.

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа признался, что провел ряд матчей КХЛ с травмой.

— Что скажете о своем здоровье? Кудашов говорил, что вы пропускали несколько матчей из‑за травмы?

— Сейчас я в порядке. Да, была травма. Я играл с ней, могло быть хуже, могло оказаться так, что я бы вообще весь сезон восстанавливался, но сейчас я готов на 100%, — сказал Комтуа.

В 25 матчах сезона КХЛ на счету канадца 18 (7+11) очков.