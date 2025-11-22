Максим Комтуа: «Играл с травмой, могло быть хуже – весь сезон восстанавливался бы. Сейчас готов на 100%»
Максим Комтуа признался, что провел ряд матчей с травмой.
Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа признался, что провел ряд матчей КХЛ с травмой.
— Что скажете о своем здоровье? Кудашов говорил, что вы пропускали несколько матчей из‑за травмы?
— Сейчас я в порядке. Да, была травма. Я играл с ней, могло быть хуже, могло оказаться так, что я бы вообще весь сезон восстанавливался, но сейчас я готов на 100%, — сказал Комтуа.
В 25 матчах сезона КХЛ на счету канадца 18 (7+11) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
