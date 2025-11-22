Вратарь «Питтсбурга» Шилов пропустил 4 шайбы после 10 бросков «Миннесоты» и был заменен на Мурашова. Сергей отразил 10 из 11 бросков
24-летний латвийский голкипер пропустил 4 шайбы после 10 бросков соперника (60,0% сэйвов) и был заменен в начале второго периода.
Вступивший в игру Сергей Мурашов отразил 10 из 11 бросков. Игра стала для 21-летнего россиянина 3-й в лиге (93,2% сэйвов, коэффициент надежности 1,53).
Поражение было записано на счет Шилова (11 игр в сезоне, 90,8% сэйвов, КН 2,74).
