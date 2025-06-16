Глава Федерации хоккея Франции об участии в ОИ-2026: «Подтверждение ждали с нетерпением, хоть оно и произошло на фоне сложной ситуации с результатами. Я рад за наших спортсменов»

Глава Федерации хоккея Франции высказался об участии в Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.

«Это официальное подтверждение, очевидно, ждали с нетерпением, хоть оно и произошло на фоне сложной ситуации с результатами, но я рад за наших спортсменов и сотрудников, которые упорно трудятся и которые воплотят эту заветную мечту в реальность.

Наши французские команды обеспечили себе участие, заняв второе место в олимпийских отборочных турнирах, а также по неспортивным причинам, связанным с конфликтом на Украине, которые очень болезненны и из-за которых, очевидно, трудно радоваться», – сказал президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо.

Напомним, в мае Франция вылетела из элитного дивизиона ЧМ. Сборная проиграла 7 матчей поряд с общим счетом 8:27.