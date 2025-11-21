Гришин о 2:3 от «Ак Барса»: «Равный матч с одинаковым количеством шансов, но соперник на один момент больше реализовал. Это была не игра ошибок, а игра тех, кто заставлял ошибаться»
Игорь Гришин подвел итоги матча «Нефтехимика» с «Ак Барсом».
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался после матча с «Ак Барсом» (2:3).
«Быстрый матч, хороший, интересный. Считаю, была равная игра с одинаковым количеством шансов, но соперник, к сожалению для нас, на один момент больше реализовал. Это была не игра ошибок, а игра тех, кто заставлял ошибаться.
Игра Дергачева? Лидер вернулся. И на лавочке другая атмосфера сразу, и в раздевалке. Дождались. Артамонов? С каждым периодом он обретал увернность. Для первой игры нормально, дальше будем смотреть», – сказал Гришин.
«Нефтехимик» проиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:3 от «Ак Барса»
