Гришин о 2:3 от «Ак Барса»: «Равный матч с одинаковым количеством шансов, но соперник на один момент больше реализовал. Это была не игра ошибок, а игра тех, кто заставлял ошибаться»

Игорь Гришин подвел итоги матча «Нефтехимика» с «Ак Барсом».

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался после матча с «Ак Барсом » (2:3).

«Быстрый матч, хороший, интересный. Считаю, была равная игра с одинаковым количеством шансов, но соперник, к сожалению для нас, на один момент больше реализовал. Это была не игра ошибок, а игра тех, кто заставлял ошибаться.

Игра Дергачева? Лидер вернулся. И на лавочке другая атмосфера сразу, и в раздевалке. Дождались. Артамонов? С каждым периодом он обретал увернность. Для первой игры нормально, дальше будем смотреть», – сказал Гришин.

«Нефтехимик» проиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:3 от «Ак Барса»