Пьетранжело может пропустить следующий сезон из-за травмы

Алекс Пьетранжело может не сыграть в следующем сезоне из-за травмы.

Защитник «Вегаса » пропустил 11 матчей в прошлом сезоне из-за травмы и не смог принять участия в Турнире четырех наций в феврале. Тем не менее он вернулся к розыгрышу плей-офф.

«Каждый год я слышу: «Пьетранджело ужасно измотан, его тело изношено, он не сможет играть в следующем сезоне». И каждый год мне говорят: «Это неправда». И каждый год он возвращается, выходит на лед, играет жестко и здорово.

Между НХЛ и странами есть соглашение [по формированию олимпийских сборных]. Полные составы называют в конце декабря, но по шесть игроков нужно объявить уже к концу июня. Даты пока точно не определены, но, по слухам, это может быть неделя, начинающаяся с 16 июня.

Я составлял длинные списки кандидатов для всех сборных, и у меня Пьетранджело был в числе возможных. Но один человек сказал мне, что, возможно, он не будет доступен. У меня пока нет официального подтверждения. Думаю, сейчас как раз то время года, когда команды оценивают, как будут выглядеть их составы на следующий сезон и есть ли потенциальные проблемы со здоровьем.

Посмотрим, как все сложится с Пьетранджело… Но похоже, что «Вегас» действительно пытается понять, в каком он будет состоянии к старту следующего сезона», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на подкасте 32 Thoughts.

Фридман добавил, что точно не знает, какая именно травма у Пьетранджело.

«Можно подумать о чем угодно – колено, бедро, пах. Я просто не знаю», – сказал Фридман.