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  • Губерниев о Ротенберге: «Он молодец, работает прекрасная школа. Через 10 лет эти ребята будут обыгрывать канадцев. Человек вкладывает душу и финансы в развитие спорта в России»
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Губерниев о Ротенберге: «Он молодец, работает прекрасная школа. Через 10 лет эти ребята будут обыгрывать канадцев. Человек вкладывает душу и финансы в развитие спорта в России»

Дмитрий Губерниев высказался о мероприятии с Загитовой и Ротенбергом.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и комментатор ранее приняли участие в презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве, которую проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Главное, что я видел счастливые глаза детей, когда с ними проводила мастер-класс Алина Загитова, когда мы вместе вручали призы с Романом Ротенбергом.

Он молодец, работает прекрасная школа, и я полностью согласен, что через десять лет эти ребята будут обыгрывать канадцев. Человек вкладывает душу, сердце и финансы в развитие спорта в стране. Молодец. Я могу это только поддержать, что и делаю», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Ротенберг о работе в КХЛ: «Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Буду тренировать детей в следующем сезоне. Я готов к новым вызовам, открыт для предложений»

Загитова, Ротенберг и Губерниев оказались в одном месте – как?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoРоман Ротенберг
logoДмитрий Губерниев
logoАлина Загитова
logoСборная России по хоккею с шайбой
детский хоккей
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
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