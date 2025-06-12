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Прокурор заявила, что Маклауд дал ложные показания в полиции по делу о сексуальном насилии: «Его слова об удивлении, что все приняло сексуальный оборот, – полная ложь»

Прокурор заявила о лжи Майкла Маклауда по делу о сексуальном насилии.

В Канаде продолжается судебное разбирательство по делу пятерых хоккеистов молодежной сборной Канады-2018, которых обвиняют в сексуальном насилии.

Майкл Маклауд, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Картер Харт и Алекс Форментон не признали себя виновными.

Прокурор Меган Каннингем предположила, что Майкл Маклауд солгал на допросе в полиции, чтобы поддержать ложную версию, которую он разрабатывал, – что Э.М (так называют девушку в судебных документах из-за запрета на разглашение ее личности) попросила его пригласить партнеров по команде в его номер для группового секса.

«Э.М не сделала утвердительного добровольного выбора участвовать в этих сексуальных действиях. Она не дала согласие. [Обвиняемые] не предприняли разумных шагов в данных обстоятельствах, чтобы фактически подтвердить ее согласие», – сказал Каннингем. Каннингем добавила, что мужчины, которые занимались сексуальными действиями с Э.М, делали это безрассудно в отсутствие «искреннего обсуждения ее желаний и ее ограничений».

Каннингем воспроизвела для суда краткую часть допроса Маклауда с ныне отставным сержантом полиции Стивеном Ньютоном 17 ноября 2018 года.

Во время него Маклауд сказал Ньютону, что не знает, зачем игроки приходили в его комнату. В 2:10 ночи 19 июня 2018 года Маклауд отправил партнерам по команде сообщение, в котором говорилось: «Кто хочет быстро поучаствовать в тройничке»? 209-майки».

Пять минут спустя, в 2:15 ночи, Маклауд отправил партнеру по команде Тэйлору Рэддишу сообщение, в котором говорилось: «Приходи ко мне в комнату, если хочешь орального секса».

В ноябре 2018 года Ньютон спросил Маклауд, почему игроки приходили в его комнату.

Каннингем сказала: «Мистер Маклауд говорит: «Я не знаю, для меня это полная загадка». Детектив Ньютон спрашивает: «Вы отправляли какие-либо из этих сообщений?», и мистер Маклауд отвечает: «Нет, не отправлял. Я просто отправил сообщение нескольким людям, сказав, что у меня есть еда. Я упомянул, что была девушка, но это все».

Маклауд также сказал Ньютону, что он и другие игроки были «шокированы», когда Э.М якобы начала приглашать их заняться с ней сексом.

«Дело не только в том, что он не упомянул, что отправлял эти сообщения. Он откровенно лжет детективу Ньютону. Из сообщений мы знаем, что он приглашал людей для сексуальной активности… Это полная ложь, когда он говорит, что был удивлен, что все приняло сексуальный оборот», – заявила Каннингем.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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