Плющев о Никитине в ЦСКА: «Не думаю, что он даст Кубок Гагарина за год. У нас любят победителей, но в Ярославле потребовалось около четырех сезонов»
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Локомотива» подпишет контракт с армейцами.
«Никитин гнет свою линию хоккея. Он видит и знает, что и как сделать с командой, чтобы привести ее к результату. Но в Ярославле ему потребовалось около четырех сезонов для этого.
Я не думаю, что он в ЦСКА даст результат в виде Кубка Гагарина сразу за один сезон.
Как мне в принципе его кандидатура? Не знаю, в ЦСКА принимают решения люди, которые чем-то руководствуются. Иногда бывают настолько нелогичные решения, что не понимаешь, кто отвечает за них. Как это было с Воробьевым.
Но, тем не менее на сегодняшний день Никитин, обладатель Кубка Гагарина, с командой отработал достаточное количество сезонов, привел ее к триумфу.
У нас любят победителей», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
ЦСКА выменяет права на Коваленко у «Торпедо». Форвард провел сезон в НХЛ (Артур Хайруллин)