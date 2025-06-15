Плющев о Никитине в ЦСКА: «Не думаю, что он даст Кубок Гагарина за год. У нас любят победителей, но в Ярославле потребовалось около четырех сезонов»

Владимир Плющев оценил возможный переход Игоря Никитина в ЦСКА.

Ранее сообщалось , что бывший тренер «Локомотива » подпишет контракт с армейцами.

«Никитин гнет свою линию хоккея. Он видит и знает, что и как сделать с командой, чтобы привести ее к результату. Но в Ярославле ему потребовалось около четырех сезонов для этого.

Я не думаю, что он в ЦСКА даст результат в виде Кубка Гагарина сразу за один сезон.

Как мне в принципе его кандидатура? Не знаю, в ЦСКА принимают решения люди, которые чем-то руководствуются. Иногда бывают настолько нелогичные решения, что не понимаешь, кто отвечает за них. Как это было с Воробьевым .

Но, тем не менее на сегодняшний день Никитин, обладатель Кубка Гагарина, с командой отработал достаточное количество сезонов, привел ее к триумфу.

У нас любят победителей», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

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