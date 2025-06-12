Быков о Никитине в ЦСКА: «Очередной вызов для Игоря. Такие специалисты привыкли к подобному подходу. Это хороший «допинг»

Вячеслав Быков высказался о возможном возвращении Игоря Никитина в ЦСКА.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.

«Это очередной вызов для Игоря Никитина. Такие специалисты привыкли к подобному подходу в своей профессии. Это хороший «допинг», – сказал бывший тренер ЦСКА Вячеслав Быков.

Сухое прощание «Локомотива» с Никитиным – глупость. Так нельзя