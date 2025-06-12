Быков о Никитине в ЦСКА: «Очередной вызов для Игоря. Такие специалисты привыкли к подобному подходу. Это хороший «допинг»
Вячеслав Быков высказался о возможном возвращении Игоря Никитина в ЦСКА.
Ранее «Локомотив» объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.
В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.
«Это очередной вызов для Игоря Никитина. Такие специалисты привыкли к подобному подходу в своей профессии. Это хороший «допинг», – сказал бывший тренер ЦСКА Вячеслав Быков.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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