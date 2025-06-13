Батрак о Никитине в ЦСКА: «С некоторыми силами ничего не можешь поделать. «Локомотив» без него будет слабее»

Артем Батрак высказался об уходе Игоря Никитина из «Локомотива».

Ранее ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина . Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.

«Понятно, что работу Никитина в «Локомотиве » надо оценивать на пять. В конце концов, он привез кубок в Ярославль. Конечно, он мог сделать это и раньше, но, тем не менее, с задачей у него получилось справиться.

Что касается его ухода в ЦСКА , то бывает такое, что с некоторыми силами ничего не можешь поделать. Без Никитина «Локомотив» будет слабее.

Если б он остался, я б уже сейчас говорил, что ярославцы были бы главными фаворитами нового сезона», – сказал комментатор Артем Батрак .