Батрак о Никитине в ЦСКА: «С некоторыми силами ничего не можешь поделать. «Локомотив» без него будет слабее»
Артем Батрак высказался об уходе Игоря Никитина из «Локомотива».
Ранее ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.
В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.
«Понятно, что работу Никитина в «Локомотиве» надо оценивать на пять. В конце концов, он привез кубок в Ярославль. Конечно, он мог сделать это и раньше, но, тем не менее, с задачей у него получилось справиться.
Что касается его ухода в ЦСКА, то бывает такое, что с некоторыми силами ничего не можешь поделать. Без Никитина «Локомотив» будет слабее.
Если б он остался, я б уже сейчас говорил, что ярославцы были бы главными фаворитами нового сезона», – сказал комментатор Артем Батрак.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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