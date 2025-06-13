Никитин – фанатам «Локомотива»: «Низкий поклон за поддержку, веру. Все свои знания я отдал парням, мне нужна новая мотивация. Приношу извинения Яковлеву, он много сделал для победы»

Игорь Никитин попрощался с болельщиками «Локомотива».

Ранее ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе. В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина . Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.

«Всем болельщикам ярославского «Локомотива» хочу сказать слова благодарности за поддержку, за веру, за понимание, терпение, за возможность разделить радость победы, за ту энергетику, которую вы давали мне и нашей команде. Низкий поклон.

Решение, которое я принял, не основано ни на финансовых, ни на каких-то конфликтах. Я пришел к нему по одной простой причине: я все что мог, все силы, все эмоции, все свои знания отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали все, что разыгрывалось. Я горжусь, что они такие есть и кем они стали. Но их потенциал до конца не раскрыт.

Мне нужна новая мотивация, новая энергетика, все заново. Такой я человек. Не оправдываюсь, а объясняю. Надеюсь, поймете.

В заключение хочу принести свои извинения Юрию Николаевичу Яковлеву, слова благодарности. Это человек, который сделал очень много для победы. «Локомотив» – чемпион!» – сказал Игорь Никитин .

Сухое прощание «Локомотива» с Никитиным – глупость. Так нельзя

Шевченко о Никитине: «Он заплатил компенсацию, фактически отработал сезон бесплатно. «Локомотив» не на него должен обижаться, они-то должны знать, что он не мог отказаться»