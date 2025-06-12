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Шевченко о Никитине: «Он заплатил компенсацию, фактически отработал сезон бесплатно. «Локомотив» не на него должен обижаться, они-то должны знать, что он не мог отказаться»

Алексей Шевченко высказался об уходе тренера Игоря Никитина из «Локомотива».

Ранее ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.

«Локомотив» холодно попрощался с Никитиным, даже не поблагодарил за работу. Ни спасибо за сезон, ни удачи. 

Вот так попрощаться с тренером, на мой взгляд, некрасиво. Никитин ушел при действующем контракте. Боже мой! Никитин заплатил за то, что прервал контракт, полную компенсацию. Фактически он, по моим данным, прошлый сезон отработал бесплатно.

Понятно, что он, может быть, не из своего кармана компенсацию заплатил. Но в сущности сильный тренер отработал бесплатно и выиграл кубок. «Локомотив» не потерял в деньгах. То, что от них ушел человек... У тебя 2-летнее соглашение и, конечно, «Локомотив» имеет право злиться, но это же не та ситуация...

Ярославль должен понимать, что это не та ситуация, когда Никитин самостоятельно решил: «Да пошли вы все со своим клубом! Я уйду». И кинул команду. Это не та ситуация.

Ведь очевидно, что Никитин отработал бы эти 2 года, если бы не вмешались прочие обстоятельства. Он никогда не производил впечатление подлого человека. Это не обманщик. Понятно, что он ушел из клуба, не желая унизить «Локомотив», вмешались обстоятельства.

И уж Ярославль-то должен знать, что в этом положении Никитин не имел возможности отказаться. «Локомотив» должен не на Никитина обижаться.

Не сказать спасибо за работу тренеру, который Кубок Гагарина выиграл, в финале играл, сделал команду, которую реально стали бояться, мне кажется, это странно», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко

Сухое прощание «Локомотива» с Никитиным – глупость. Так нельзя

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «День с Алексеем Шевченко» в YouTube
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