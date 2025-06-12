Джереми Руа перешел в ЦСКА, контракт – на 2 сезона. «Витязь» не повторил оффер-шит
Джереми Руа перешел в ЦСКА.
Защитник, выступавший за подмосковный «Витязь», стал игроком московского клуба.
Канадец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение ЦСКА сроком на два сезона, которое не было повторено «Витязем» по истечении установленного регламентом срока.
В активе 28-летнего Джереми Руа 25 (7+18) очков в 60 матчах прошедшего Фонбет чемпионата КХЛ.
ЦСКА предложил Джереми Руа 45 млн рублей за сезон (Metaratings)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
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