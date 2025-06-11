ЦСКА выменял Бучельникова у «Витязя» на компенсацию. У 21-летнего форварда 54 очка в 65 матчах

Дмитрий Бучельников перешел в ЦСКА из «Витязя» в обмен на компенсацию.

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В сезоне-2024/25 21-летний Бучельников сыграл за «Витязь » 65 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 54 (15+39) очка, став лучшим бомбардиром команды.

Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 85 (29+56) очков в 130 играх.

Изображение: t.me/cska_hockey