ЦСКА выменял Бучельникова у «Витязя» на компенсацию. У 21-летнего форварда 54 очка в 65 матчах
Дмитрий Бучельников перешел в ЦСКА из «Витязя» в обмен на компенсацию.
Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
В сезоне-2024/25 21-летний Бучельников сыграл за «Витязь» 65 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 54 (15+39) очка, став лучшим бомбардиром команды.
Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 85 (29+56) очков в 130 играх.
Изображение: t.me/cska_hockey
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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