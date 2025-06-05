Джереми Руа принял контрактное предложение ЦСКА. Он ограниченно свободный агент

Защитник Джереми Руа принял контрактное предложение ЦСКА.

Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента. Срок его контракта с «Витязем » истек 31 мая.

В активе 28-летнего Джереми Руа 25 (7+18) очков в 60 матчах прошедшего Фонбет чемпионата КХЛ .

«Витязь» должен будет либо повторить предложение ЦСКА , либо отпустить защитника за компенсацию.

Ранее сообщалось , что канадцем интересуется СКА.