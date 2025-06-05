Джереми Руа принял контрактное предложение ЦСКА. Он ограниченно свободный агент
Защитник Джереми Руа принял контрактное предложение ЦСКА.
Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента. Срок его контракта с «Витязем» истек 31 мая.
В активе 28-летнего Джереми Руа 25 (7+18) очков в 60 матчах прошедшего Фонбет чемпионата КХЛ.
«Витязь» должен будет либо повторить предложение ЦСКА, либо отпустить защитника за компенсацию.
Ранее сообщалось, что канадцем интересуется СКА.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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