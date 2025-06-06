ЦСКА предложил Джереми Руа 45 млн рублей за сезон (Metaratings)
ЦСКА предложил Джереми Руа 45 млн рублей за сезон.
28-летний защитник, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение московского клуба.
В активе канадца 25 (7+18) очков в 60 матчах прошедшего Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «минус 15» и среднем времени на льду 21:46.
«Витязь» должен будет либо повторить предложение ЦСКА, либо отпустить игрока за компенсацию. Руа отыграл за команду 3 сезона.
Что теперь будет с Ротенбергом?38621 голос
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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