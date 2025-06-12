ФХР, СКА, «Спартак», «Авангард», «Ак Барс», ЦСКА и другие клубы КХЛ поздравили с Днем России

ФХР и российские клубы КХЛ опубликовали поздравления с Днем России.

Праздник отмечается в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).

«12 июня в нашей стране отмечается один из важнейших государственных праздников. С Днем России! Добра и благополучия вам и вашим близким!» – сказано в сообщении Федерации хоккея России (ФХР).

«С праздником, самая большая, самая красивая и самая любимая страна! С Днем России!» – поздравил СКА.

«С праздником, страна! Поздравляем с Днем России!» – написал в соцсетях «Ак Барс».

«С Днем России, #ЛучшиеБолельщики!» – поздравляет «Авангард».

«Сегодня, 12 июня, ХК «Спартак» Москва поздравляет всех граждан нашей страны с важным государственным праздником – Днем России!

Славься, страна, мы гордимся тобой!» – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

«12 июня отмечается один из самых важных для нашей страны праздников – День России.

Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет всех россиян с этим праздником, символизирующим наше единство и силу. Каждый из нас вносит свой вклад в успех и процветание России.

Желаем всем россиянам крепкого здоровья и счастья! Все вместе мы будем двигаться только вперед», – написал ЦСКА.

Отметим, что на момент публикации 19 из 20 российских клубов Фонбет Чемпионата КХЛ выложили поздравления в своих соцсетях. Единственное исключение – ярославский «Локомотив».

Ротенберг поздравил с Днем России: «Хоккей – неотъемлемая часть страны, образа жизни и самосознания. Только вместе мы сможем сделать Россию лучше, сильнее, безопаснее и здоровее»