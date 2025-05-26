Ротенберг поздравил США с победой на ЧМ: «Тем интересней будет игра Россия – США в будущем»

Роман Ротенберг поздравил сборную США с победой на ЧМ-2025.

В финале американцы одолели Швейцарию (1:0 ОТ).

«Поздравляем сборную США с победой на чемпионате мира впервые за 92 года. Тем интересней будет игра Россия – США в будущем», – написал тренер СКА.

США выиграли ЧМ впервые с 1960 года и в третий раз в истории