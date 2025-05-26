США взяли медали на ЧМ в 21-й раз в истории. Больше лишь у Канады, Швеции, Чехии и России

Сборная США входит в пятерку сборных с наибольшим количеством медалей на ЧМ.

Сегодня команда Райана Ворсофски одолела Швейцарию благодаря голу в овертайме – 1:0.

Американцы завоевали золото чемпионата мира в третий раз в истории. Также по 9 раз они становились вторыми и третьими.

Чаще медали на ЧМ брали только Россия/СССР (47 раз), Чехия /Чехословакия (48), Швеция (49) и Канада (53).

У Швейцарии теперь 13 попаданий на пьедестал. Между ней и США в общем медальном зачете – Финляндия (16).