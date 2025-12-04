  • Спортс
Ги Буше о 5:2 с «Сочи»: «Полтора периода вели романтичный хоккей, чего быть не должно. Нельзя катать шайбу по периметру и не заводить ее в зону. В плей-офф команды с таким стилем не побеждают»

Ги Буше высказался о победе «Авангарда» над «Сочи».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в матче против «Сочи» со счетом 5:2.

– Здорово начали первый период, огромное количество классных голевых моментов было. Когда соперник забил, мы почему-то отошли от своей игры, стали красоваться.

Полтора периода вели романтичный хоккей, чего быть не должно. В третьем периоде играли напористо и мощно, потому что у «Сочи» хороший вратарь, которому просто так не забьешь. Победили, потому что смогли перестроить игру.

– Сегодня проявилась проблема, когда из-за длительного перерыва без матчей команда играет хуже?

– Нет, первые 10 минут смотрелись здорово. Проявилась проблема, когда мы пропускаем, то начинаем паниковать и начинаем искать любые возможности, чтобы вернуться в игру, отходя от своего плана на игру. Это психологический момент, наша зрелость еще не на должном уровне, потому что коллектив молодой, много новых ребят.

Нужно наращивать устойчивость, так же было и в матче с «Нефтехимиком». Контролировали игру, стоило пропустить и стали совершать ошибки, появился брак, просто саботировали матч. Надо взрослеть, уметь перестраиваться быстрее.

– Играть в романтичный хоккей – в целом не ваш стиль?

– Нельзя катать шайбу по периметру и не заводить ее в зону. Никогда не выиграешь в таком случае. В плей-офф команды с таким стилем игры не побеждают. Нужно выкладываться по полной у своих и чужих ворот. Мягкость не прощают.

Это идет с самого начала зарождения спорта – забросить сопернику и защитить свои ворота. Вопрос не в системе, а в том, насколько агрессивно ты действуешь.

– Волков забил красивый гол, «теннисных», верховых шайб стало больше. Стали делать уклон на такое?

– Нет, это вопрос реакции игроков и скорости принятия их решений. У Волкова хорошая зрительная координация, классно среагировал и довел ситуацию до гола. Большинство голов выходят из отскоков, второго темпа, неважно, какой отскок – низкий или высокий.

– Почему Войнов не был в заявке?

– У него незначительное повреждение.

– Была ли дилемма относительно выбора вратаря на сегодня?

– Если бы играл не Серебряков, у него была бы длительная пауза. Нельзя так поступать со своим вратарем, нужно, чтобы он был горяч. В других обстоятельствах могли бы выпустить Мишурова.

Журналисты и болельщики смотрят на противника в плане его положения в турнирной таблице, ожидая легкого матча, но я смотрю на реальность и текущую ситуацию. «Сочи» – очень непростая команда, с тех пор, как к ним пришел Самсонов, они уверенно выиграли несколько матчей.

У них большая история успеха с этим вратарем, он придает уверенности своим партнерам. Наша задача, чтобы наш вратарь был так же уверен в себе, – сказал Буше. 

«Авангард» выиграл 6 из 7 последних матчей – сегодня 5:2 с «Сочи». Команда Буше идет 3-й на Востоке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
