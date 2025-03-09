Ротенберг о том, что у СКА не было удалений с «Металлургом»: «Мы играем с шайбой – по теории вероятности это менее вероятно. Мы ловили шайбу на себя и не дали, по сути, сопернику создать моменты. Это дисциплина»

Роман Ротенберг высказался о дисциплинированной игре СКА против «Металлурга».

Клуб из Санкт-Петербурга дома обыграл «Металлург » со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– У СКА не было ни одного удаления. На ваш взгляд, это повлияла система штрафов, введенная в команде, или какие-то другие факторы?

– Мы говорим всегда про дисциплину, да. Работали ногами. Если посмотреть владение шайбой – мы играем с шайбой, когда ты играешь с шайбой… Конечно, бывают ситуации, когда игрок с шайбой тоже может удалиться, но если смотреть по теории вероятности, наверное, это менее вероятно.

Мы владеем шайбой, мы хорошо выходили из-под давления, проходили среднюю зону, в зоне атаки играли. Поэтому, что когда были моменты у соперника, мы работали ногами, играли на команду, ловили шайбу на себя и не дали, по сути, сопернику создать моменты.

Поэтому, да, дисциплина. Конечно, это не вопрос штрафов. Это вопрос нашей командной дисциплины. Наша командная дисциплина была на высоком уровне, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

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