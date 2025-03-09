  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о том, что у СКА не было удалений с «Металлургом»: «Мы играем с шайбой – по теории вероятности это менее вероятно. Мы ловили шайбу на себя и не дали, по сути, сопернику создать моменты. Это дисциплина»
4

Ротенберг о том, что у СКА не было удалений с «Металлургом»: «Мы играем с шайбой – по теории вероятности это менее вероятно. Мы ловили шайбу на себя и не дали, по сути, сопернику создать моменты. Это дисциплина»

Роман Ротенберг высказался о дисциплинированной игре СКА против «Металлурга».

Клуб из Санкт-Петербурга дома обыграл «Металлург» со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– У СКА не было ни одного удаления. На ваш взгляд, это повлияла система штрафов, введенная в команде, или какие-то другие факторы?

– Мы говорим всегда про дисциплину, да. Работали ногами. Если посмотреть владение шайбой – мы играем с шайбой, когда ты играешь с шайбой… Конечно, бывают ситуации, когда игрок с шайбой тоже может удалиться, но если смотреть по теории вероятности, наверное, это менее вероятно.

Мы владеем шайбой, мы хорошо выходили из-под давления, проходили среднюю зону, в зоне атаки играли. Поэтому, что когда были моменты у соперника, мы работали ногами, играли на команду, ловили шайбу на себя и не дали, по сути, сопернику создать моменты.

Поэтому, да, дисциплина. Конечно, это не вопрос штрафов. Это вопрос нашей командной дисциплины. Наша командная дисциплина была на высоком уровне, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

«Горько! Целуются все». Ротенберг устроил праздник в раздевалке – и получил торт в лицо

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт СКА
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoРоман Ротенберг
logoСКА
судьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Гребенкин по духу играет именно в хоккей России. Он еще удивит всех в НХЛ, думаю. Если что-то не получится, всегда ждем обратно»
17сегодня, 16:22
Ротенберг выложил статистику самых результативных клубов за его 250 матчей в роли тренера, где СКА на 1-м месте: «Все только начинается»
36сегодня, 12:33Фото
Ротенберг о 250 матчах в качестве тренера: «Хороший фундамент. Качество матчей – главное для меня. Для СКА есть только одно место, первое»
36сегодня, 11:32
Ротенберг выложил фото момента с тортом в лицо: «Игроки делают тренера! Спасибо вам за характер! За командную семью!»
30сегодня, 07:10Фото
Ротенберг о 250-м матче в роли тренера: «Это часть большого пути. Спасибо «Газпрому» и Миллеру за внимание к клубу, моим хоккейным учителям – от отца до Юрзинова»
81вчера, 22:45
Главные новости
Черданцев о рекорде Дзюбы: «Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд, даже не знаю, что круче. Для меня достижение Дзюбы – это очень круто, 234 банки положить»
126 минут назад
Мильштейн про Трампа: «Красавчик. Нормальный человек, простой, с ним можно спокойно ехать в лифте, он доступен к общению. В Нью-Йорке я живу в его здании»
332 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» против «Сиэтла», «Питтсбург» в гостях у «Миннесоты», «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом», «Филадельфия» проиграла «Нью-Джерси»
25052 минуты назадLive
Мичков остался без очков впервые за 4 матча. У него 5 бросков и «минус 2» за 13:50 против «Нью-Джерси»
2сегодня, 19:55
Беруби о том, что «Торонто» мог обменять Марнера: «Ничего не знаю об этом. Я рад, что Митч здесь и играет за «Лифс»
4сегодня, 18:55
Вратарь «Юты» Ингрэм пройдет программу помощи игрокам НХЛ
12сегодня, 18:26
Мильштейн о Ротенберге: «Молодчик, один из лучших функционеров в КХЛ. Роман мог сидеть на диване, на пляже, загорать. Он имеет право работать тренером»
33сегодня, 18:13
Дзюба об Овечкине: «Если бы у меня соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош. Мы с Саней общаемся, видимся»
27сегодня, 17:34
Мильштейн о США: «Не нравится, когда помогаем другим странам. Должны помогать согражданам, прежде чем лезть в конфликты и спасать мир во всем мире в то время, когда дома творится бардак»
13сегодня, 17:18
«Динамо» Минск выиграло 9-й матч подряд. Команда Квартальнова – 3-я на Западе
14сегодня, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин об обороне СКА: «Надо играть как с ЦСКА – отрабатывать должна вся пятерка. Для успеха в плей-офф необходимо так действовать на постоянной основе»
23 минуты назад
Коваленко про силовой Буше на Атанасове: «В НХЛ за ударами в голову следят строго, дисквалифицировали даже Макдэвида. У нас нередко парад просмотров мелких эпизодов, тут – ноль внимания, парадокс!»
3сегодня, 20:15
Нестеров о ЦСКА: «У нас была черная полоса в прошлом месяце, расслабились и начали своевольничать. Надо выполнять тренерское задание, и все будет получаться»
сегодня, 19:59
Ингрэм о программе помощи НХЛ: «Моя мать умерла от рака груди в этом сезоне. Мне нужно поставить свое здоровье на 1-е место, с нетерпением жду возвращения к счастливой жизни»
сегодня, 19:49
Маккиннон о хет-трике Ничушкина: «Вэл просто потрясающий. Он был очень хорош с тех пор, как вернулся после травмы»
сегодня, 19:26
Воробьев о ЦСКА: «Матч за матчем идем, нарабатываем. Шесть игр еще осталось, нужно улучшать детали и мелочи, которые мы хотели бы видеть»
сегодня, 18:59
КХЛ отменила штраф форварда «Сибири» Короткова за симуляцию в матче с «Ладой»
1сегодня, 18:38
Галиев о погоне Овечкина за Гретцки: «Игр 15-20 ему еще нужно, наверное. Уверен, что все получится. Связь сейчас не поддерживаем, не отвлекаю его во время сезона»
сегодня, 17:59
Квартальнов о 9-й победе «Динамо» Минск подряд: «Есть вещи, которые не понравились. Начало было непростым. Много брака – это мешало»
2сегодня, 17:55
Мурашов одержал 7 побед в 7 матчах за фарм «Питтсбурга», отразив 93,1% бросков
3сегодня, 17:46