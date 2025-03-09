Ротенберг о 250 матчах в качестве тренера: «Хороший фундамент. Качество матчей – главное для меня. Для СКА есть только одно место, первое»

Роман Ротенберг высказался о 250 матчах в качестве главного тренера.

– У вас был 250-й матч, победа, 8 марта. Есть ли какой-то негатив по итогам сегодняшнего матча? Что не получилось?

– Две пропущенные шайбы, потери. Даже после побед я всегда знаю и вижу, все-таки уже опыт есть. Как генеральный менеджер я отработал больше тысячи игр в КХЛ. Как генеральный менеджер, да. А как главный тренер 250. Ну, я сейчас стремлюсь к показателям и с точки зрения количества игр, но качество матчей – главное для меня.

Сегодня я увидел много-много деталей, которые нам нужно улучшить. Но я публично, конечно, это не буду обсуждать, потому что у нас есть следующий сильный соперник. У нас впереди плей-офф. Я публично, вот извините меня, пожалуйста, я не смогу вам все рассказать. Но я многим недоволен. Но это не негатив. Это знаете как... Если говорить про игрока – говорят сделать 10 отжиманий, а он делает 20. Он же будет лучше, чем тот игрок, который делает только 10, правильно? То же самое про тренера. Если мне говорят, не разбирай игру, вы выиграли, отдохни. Я, поверьте мне, буду ее разбирать от и до. Каждую деталь. Потому что вот так вот, считаю, правильно. Это от души все идет. Мы работаем с душой. И да, сегодня есть многие вещи, которые нам необходимо улучшить. Это факт.

– Роман Борисович, в продолжение темы 250 матчей. Чувствуете себя ветераном тренерского цеха?

– Есть к чему стремиться. Всегда задача – улучшать. У тренера всегда одна игра, к следующему матчу нужно улучшить нашу игру. И те детали, которые мы видим, которые у нас не все получается еще. Мы понимаем, что мы можем многие вещи улучшить. И каждая игра – это праздник. Я благодарен, что смог провести уже 250 матчей. Это хороший фундамент. Много ярких матчей, интересных. Идем шаг за шагом.

Вы знаете, что в КХЛ есть много тренеров, которые намного больше матчей провели. Даже вот Андрей Владимирович Разин, он был отличным игроком, интересным игроком. И в ВХЛ работал, и был детским тренером, и сейчас в КХЛ его команда играет в интересный хоккей. Есть к чему стремиться. Мы максималисты. Для СКА есть только одно место, первое место. Дай бог по всем показателям выйти на первое, – сказал главный тренер СКА.