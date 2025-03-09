  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «Гребенкин по духу играет именно в хоккей России. Он еще удивит всех в НХЛ, думаю. Если что-то не получится, всегда ждем обратно»
5

Роман Ротенберг: «Гребенкин по духу играет именно в хоккей России. Он еще удивит всех в НХЛ, думаю. Если что-то не получится, всегда ждем обратно»

Роман Ротенберг поделился мнением о Никите Гребенкине.

«Торонто» обменял Гребенкина в «Филадельфию» 7 марта. Ранее нападающий играл за «Металлург».

8 марта СКА обыграл «Металлург» со счетом 4:2. Для Ротенберга эта игра стала 250-й на посту главного тренера в Фонбет Чемпионате КХЛ, для Андрея Разина – 550-й.

«Мы победили сильного соперника. Хочу, кстати, поздравить Андрея Владимировича Разина. 550 игр во главе клубов КХЛ. Это серьезный результат. Я знаю, насколько это тяжело.

Андрей Владимирович Разин был в нашем штабе в сборной. Я знаю, что какие-то вещи, которые показывает «Магнитка», он взял у нас, скажем так, у сборной России. Это важно.

Идет обмен опытом, развиваются команды. И Андрей Владимирович Разин выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне. Поэтому я хочу с огромной благодарностью и с уважением сказать, что поздравляю с этой игрой.

Была игра высокого уровня, очень интересная команда, сильнейший вратарь, оборона, атака, да – все есть. И, наверное, не хватило Гребенкина. В моем понимании. Он такой очень креативный, интересный игрок, который, наверное, сделал ту разницу в финале Кубка Гагарина.

Что я видел, могу от себя только сказать. Это мое мнение личное. Может, Андрей Владимирович по-другому считает. Но я считаю, что Гребенкин сделал эту разницу. В финале стали решающими креатив его, импровизация, вот эта вот острота, которая у него всегда была.

Он был на Кубке Первого канала с нами, играл в первом звене, если вы помните. Играл как раз таки с Толчинским и с Мишей Воробьевым. В прошлом сезоне они выиграли Кубок Первого канала, и это дало ему возможность дальше развиваться.

Сейчас он сменил клуб, хочу пожелать Гребенкину удачи. Это очень интересный игрок, катание отличное. Это вот такой, знаете, хоккеист по духу и по всем своим показателям играет именно в наш хоккей, хоккей России в лучшем своем исполнении. Дай бог Гребенкину здоровья, удачи.

Я думаю, что он себя еще проявит и удивит всех еще в НХЛ. Если что-то не получится, мы всегда ждем его обратно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoНикита Гребенкин
logoМихаил Воробьев
logoАндрей Разин
logoНХЛ
logoСергей Толчинский
logoКубок Гагарина
logoСКА
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoМеталлург Мг
logoКубок Первого канала
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о Толчинском: «Сережа много работает, по физике сильно добавил. Мы вместе тренировались. Он молодец. Как Никишин сказал, «Феррари» – Twin Turbo»
19сегодня, 14:25
Ротенберг выложил статистику самых результативных клубов за его 250 матчей в роли тренера, где СКА на 1-м месте: «Все только начинается»
36сегодня, 12:33Фото
Ротенберг о 250 матчах в качестве тренера: «Хороший фундамент. Качество матчей – главное для меня. Для СКА есть только одно место, первое»
35сегодня, 11:32
Главные новости
КХЛ. Минское «Динамо» победило «Куньлунь»
134 минуты назад
Станислав Галиев: «Если бы Овечкин вернулся, это был бы плюс для КХЛ. Величайший игрок с нами, в России, лучший снайпер НХЛ»
7сегодня, 15:38
Дебур пошутил о дебюте Рантанена за «Даллас»: «Думаю, мы его оставим. Он нам подходит»
4сегодня, 15:24
Ротенберг о Толчинском: «Сережа много работает, по физике сильно добавил. Мы вместе тренировались. Он молодец. Как Никишин сказал, «Феррари» – Twin Turbo»
19сегодня, 14:25
НХЛ. «Филадельфия» примет «Нью-Джерси», «Вашингтон» против «Сиэтла», «Питтсбург» в гостях у «Миннесоты», «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом»
51сегодня, 13:55
Ник Петан: «Не думаю, что «Ак Барс» должен бояться «Авангарда» как соперника по плей-офф. Нам нужно концентрироваться на своей игре, мы готовы играть с каждым»
5сегодня, 13:49
Трямкин заработает около 150 млн рублей по 3-летнему контракту с «Автомобилистом» (Metaratings)
1сегодня, 13:41
Кравчук о Гребенкине: «Он не для 3-4-го звена, где играют «волки» и «собаки», задача которых – покусать. В «Филадельфии» есть шанс подняться выше 3-го»
1сегодня, 13:31
Ротенберг выложил статистику самых результативных клубов за его 250 матчей в роли тренера, где СКА на 1-м месте: «Все только начинается»
36сегодня, 12:33Фото
Ротенберг о 250 матчах в качестве тренера: «Хороший фундамент. Качество матчей – главное для меня. Для СКА есть только одно место, первое»
35сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
Галиев о календаре КХЛ: «Я бы еще матчей прибавил – 72, например, то есть плюс 4. Но у нас тяжеловато это будет с перелетами»
5 минут назад
Нестеров об «УГМК-Арене»: «Если взять цветовую гамму, то напоминает арену «Анахайма». А так нюансов нет. Яркое освещение, приятное. Хороший лед»
42 минуты назад
Воробьев об «УГМК-Арене»: «Жарко, отскоки от бортов своеобразные, но это нормальное явление. Екатеринбург – прекрасный город, которому не хватало хорошего многофункционального стадиона»
49 минут назад
Бахмутов о том, что лидеры неудачно играют с аутсайдерами в конце сезона: «Команды внизу раскрепощены, психологической нагрузки нет. У тех, кто думает про плей-офф, присутствует нервозность»
сегодня, 14:58
Земченок о СКА: «Уже не бежим сломя голову в атаку. Перед плей-офф надо начинать играть более прагматично, надежно»
1сегодня, 14:53
Соркин о том, будет ли у СКА преимущество перед ЦСКА в плей-офф: «Счет в серии начинается с 0-0. Встречи в регулярке ни на что в Кубке Гагарина не влияют»
1сегодня, 14:45
Егор Заврагин: «СКА добавляет благодаря работе над ошибками. У нас еще достаточно игр до начала плей-офф, потихоньку готовимся через них»
1сегодня, 13:59
Рантанен – 5-й игрок за последние 10 лет, набравший 2+ очка в дебютном матче за «Даллас»
сегодня, 13:13
Акользин об игре СКА в обороне: «Мы добавили, стало меньше контратак. Работаем над этим компонентом, стараемся улучшать его с каждой игрой»
1сегодня, 12:57
Земченок о 7-м месте СКА на Западе: «Не загадываю, какое итоговое место будет. Если мы настроим игру, то без разницы, какой будет соперник»
1сегодня, 12:48