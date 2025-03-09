Роман Ротенберг: «Гребенкин по духу играет именно в хоккей России. Он еще удивит всех в НХЛ, думаю. Если что-то не получится, всегда ждем обратно»
«Торонто» обменял Гребенкина в «Филадельфию» 7 марта. Ранее нападающий играл за «Металлург».
8 марта СКА обыграл «Металлург» со счетом 4:2. Для Ротенберга эта игра стала 250-й на посту главного тренера в Фонбет Чемпионате КХЛ, для Андрея Разина – 550-й.
«Мы победили сильного соперника. Хочу, кстати, поздравить Андрея Владимировича Разина. 550 игр во главе клубов КХЛ. Это серьезный результат. Я знаю, насколько это тяжело.
Андрей Владимирович Разин был в нашем штабе в сборной. Я знаю, что какие-то вещи, которые показывает «Магнитка», он взял у нас, скажем так, у сборной России. Это важно.
Идет обмен опытом, развиваются команды. И Андрей Владимирович Разин выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне. Поэтому я хочу с огромной благодарностью и с уважением сказать, что поздравляю с этой игрой.
Была игра высокого уровня, очень интересная команда, сильнейший вратарь, оборона, атака, да – все есть. И, наверное, не хватило Гребенкина. В моем понимании. Он такой очень креативный, интересный игрок, который, наверное, сделал ту разницу в финале Кубка Гагарина.
Что я видел, могу от себя только сказать. Это мое мнение личное. Может, Андрей Владимирович по-другому считает. Но я считаю, что Гребенкин сделал эту разницу. В финале стали решающими креатив его, импровизация, вот эта вот острота, которая у него всегда была.
Он был на Кубке Первого канала с нами, играл в первом звене, если вы помните. Играл как раз таки с Толчинским и с Мишей Воробьевым. В прошлом сезоне они выиграли Кубок Первого канала, и это дало ему возможность дальше развиваться.
Сейчас он сменил клуб, хочу пожелать Гребенкину удачи. Это очень интересный игрок, катание отличное. Это вот такой, знаете, хоккеист по духу и по всем своим показателям играет именно в наш хоккей, хоккей России в лучшем своем исполнении. Дай бог Гребенкину здоровья, удачи.
Я думаю, что он себя еще проявит и удивит всех еще в НХЛ. Если что-то не получится, мы всегда ждем его обратно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий