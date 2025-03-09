Ротенберг о 250-м матче в роли тренера: «Это часть большого пути. Спасибо «Газпрому» и Миллеру за внимание к клубу, моим хоккейным учителям – от отца до Юрзинова»

Роман Ротенберг высказался о юбилейной игре во главе СКА.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ «СКА» – «Металлург» (4:2) стал 250-м для Ротенберга в качестве главного тренера.

«Огромное спасибо всем за поздравления, теплые слова и приятные пожелания. 250 матчей в КХЛ в роли главного тренера – серьезный рубеж.

За этой цифрой скрывается огромный труд, много борьбы и эмоций. Каждый матч, каждая тренировка – своя история и важный урок. 250 матчей – это важный, но всего лишь этап. Часть большого пути. Нельзя останавливаться на достигнутом, впереди еще больше работы.

Все это время мы не отказываемся от атакующей игры, забиваем больше всех в лиге. Для сравнения, за этот отрезок СКА забросил 832 шайбы, наш сегодняшний соперник «Металлург » – 776. На третьем месте ЦСКА – 774, на четвертом «Авангард » – 719, на пятом «Динамо » – 673.



Мы знаем, что успех не приходит сам по себе – он рождается в ежедневном труде, в умении преодолевать трудности и верить в себя. Всей командой продолжим работать, чтобы оправдать доверие болельщиков. Благодарю каждого, кто приходит на «СКА-Арену» поддержать нас, приезжает на гостевые матчи, болеет за команду дома.



Спасибо всем, кого могу назвать своим хоккейным учителем: от отца, который привел меня в спорт, до Владимира Владимировича Юрзинова, регулярно помогающего советами; благодарю и других наших легенд, у которых можно учиться каждый день.

Спасибо ПАО «Газпром», Алексею Борисовичу Миллеру за внимание к клубу. Спасибо команде, которая сегодня провела отличную игру и поздравила меня с победой.

Хочу поздравить и своего коллегу Андрея Владимировича Разина с 550-й игрой в КХЛ. Желаю яркому и харизматичному тренеру только удачи!



Продолжаю любить хоккей и любить свою работу. Впереди самая важная часть сезона, готовимся к плей-офф», – написал Ротенберг.

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