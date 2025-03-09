Ротенберг выложил статистику самых результативных клубов за его 250 матчей в роли тренера, где СКА на 1-м месте: «Все только начинается»
Роман Ротенберг выложил топ-5 клубов КХЛ по результативности.
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Металлург» (4:2) стал 250-м для Ротенберга в качестве главного тренера.
Тренер опубликовал статистику самых результативных команд за его 250 матчей в роли тренера.
1-е место в рейтинге занимает СКА, 2-е – «Металлург», 3-е – ЦСКА, 4-е – «Авангард», 5-е – «Динамо»
«Все только начинается:)» – подписал публикацию главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости