Ротенберг выложил фото момента с тортом в лицо: «Игроки делают тренера! Спасибо вам за характер! За командную семью!»

Роман Ротенберг выложил фото момента с тортом в лицо.

Хоккеисты СКА поздравили своего главного тренера с достижением отметки 250 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ после победы над «Металлургом » (4:2).

«Игроки делают тренера! Спасибо вам за характер! За командную семью!

За эмоции которые я испытываю вместе с вами! Все только начинается!», – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.

«Горько! Целуются все». Ротенберг устроил праздник в раздевалке – и получил торт в лицо