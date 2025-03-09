Ротенберг выложил фото момента с тортом в лицо: «Игроки делают тренера! Спасибо вам за характер! За командную семью!»
Роман Ротенберг выложил фото момента с тортом в лицо.
Хоккеисты СКА поздравили своего главного тренера с достижением отметки 250 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ после победы над «Металлургом» (4:2).
«Игроки делают тренера! Спасибо вам за характер! За командную семью!
За эмоции которые я испытываю вместе с вами! Все только начинается!», – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.
«Горько! Целуются все». Ротенберг устроил праздник в раздевалке – и получил торт в лицо
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Романа Ротенберга
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