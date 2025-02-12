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Юрист Анцелиович об отстранении России: «Полный бан – это справедливо, не было дискриминации, а сейчас есть определенная – кому-то разрешили участвовать в индивидуальных видах, а командным – нет»

Юрист Анна Анцелиович оценила перспективы подачи иска из-за бана России в хоккее.

– Получается, ФХР намерена подать иск на ИИХФ в CAS? Или куда-то еще?

– Смотрите, тут два пути. Я не знаю, какой выберет ФХР, куда юристы рекомендовали им обращаться, да, это, действительно, CAS, потому что любой спортивный спор, а, в частности, допуск или недопуск до соревнований, передается в CAS.

Но как и в любой системе спор может быть передан и государственным судам. Если у них штаб-квартира в Швейцарии, то речь идет о швейцарском государственном суде. И надо отдать должное, что швейцарские суды справедливо решают спортивные споры, да, бывает такое.

– Аналогичные иски же уже подавались?

– Да, например, РФС подавал на ФИФА в связи с тем, что их отстранили от Лиги чемпионов. Ближайший аналог вот этот, да.

– Учитывая, что суд находится в Европе, то получается, что шансы такие же, как в предыдущих случаях?

– То, что CAS находится Европе, мало значения имеет, решение принимает тройка арбитров, а не единолично. Арбитры могут быть из любой страны, из Америки, из Китая и т. д. Список достаточно обширный, поэтому тут я не могу сказать, что тут европейские только судьи будут, скорее всего, даже не европейские, но определенные претенденты были, и есть виды спорта, которые уже допускаются, это не тот полный бан, который был в 2022 году.

Там был полный бан, и, соответственно, это было справедливо, вернее, не было дискриминации, а тут получается, что существует определенная дискриминация, кому-то разрешили участвовать в индивидуальных видах спорта, те же коньки, плавание и т. д., а игровым видам спорта, командным видам спорта – нет, получается, что определенный элемент дискриминации тут есть. И ФХР на таком основании будет обжаловать такое решение.

– Получается, не все безнадежно?

– Ну, немного ситуация изменилась по сравнению с тем, когда рассматривали такие иски, апелляции в 2022 году, я бы сказала.

– Шансов на положительное решение стало больше?

– Да-да, я бы сказала, что тут какие-то определенные основания для изменения позиции у арбитров есть, и тут во многом зависит от того, кто из арбитров будет рассматриваться, какая позиция будет у них. Поэтому я бы не сказала, что это безнадежный иск, – заявила бывший гендиректор РУСАДА Анцелиович.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ
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logoКХЛ
logoCAS
дискриминация
Анна Анцелиович
Политика
отстранение и возвращение России
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