ОКР ожидал недопуска России на ЧМ-2026 по хоккею, главное – попадание на Олимпиаду: «Политически приемлемое решение, можно оспорить его в CAS»

ОКР ожидал недопуска России на ЧМ-2026 по хоккею.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Напомним, вчера Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. Команда пропустит чемпионат мира в 2026 году.

«В целом решение ИИХФ по недопуску российских хоккеистов к чемпионату мира ожидаемо и политически приемлемо, тем более оно может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Важный момент, что это решение не касается Олимпиады 2026 года. Принимая решение сохранить отстранение и все-таки не допускать нашу сборную до чемпионата мира в Швейцарии, ИИХФ избежала риска немедленных протестов со стороны национальных федераций хоккея из стран, наиболее радикально настроенных по отношению к России, что в принципе ставило бы под удар проведение чемпионата.

Сейчас главное – Олимпиада, путь туда по-прежнему не закрыт. Решение будет принимать МОК , который в последнее время в отношении нашей страны настроен все более лояльно.

Еще раз стоит отметить, что решение по продлению недопуска на чемпионаты мира может быть обжаловано ФХР в CAS», – заявил источник.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил , что решение по допуску сборной России к участию в Олимпиаде может быть принято после выборов президента МОК, которые пройдут 20 марта.

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