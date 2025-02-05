ОКР ожидал недопуска России на ЧМ-2026 по хоккею, главное – попадание на Олимпиаду: «Политически приемлемое решение, можно оспорить его в CAS»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Напомним, вчера Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. Команда пропустит чемпионат мира в 2026 году.
«В целом решение ИИХФ по недопуску российских хоккеистов к чемпионату мира ожидаемо и политически приемлемо, тем более оно может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Важный момент, что это решение не касается Олимпиады 2026 года. Принимая решение сохранить отстранение и все-таки не допускать нашу сборную до чемпионата мира в Швейцарии, ИИХФ избежала риска немедленных протестов со стороны национальных федераций хоккея из стран, наиболее радикально настроенных по отношению к России, что в принципе ставило бы под удар проведение чемпионата.
Сейчас главное – Олимпиада, путь туда по-прежнему не закрыт. Решение будет принимать МОК, который в последнее время в отношении нашей страны настроен все более лояльно.
Еще раз стоит отметить, что решение по продлению недопуска на чемпионаты мира может быть обжаловано ФХР в CAS», – заявил источник.
Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение по допуску сборной России к участию в Олимпиаде может быть принято после выборов президента МОК, которые пройдут 20 марта.
Третьяк о недопуске России на ЧМ: «Нарушение прав хоккеистов и человека. Не дают соревноваться, лишают мечты. Продолжим отстаивать интересы ребят»
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