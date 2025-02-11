Третьяк об отстранении России: «Позиция НХЛ важна, но они пока скромны в высказываниях, все в ожидании окончания СВО. Лучших хотят все, Овечкина кто не хочет видеть?»
Президент ФХР побеседовал с комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ»
– Есть Демидов, например. Про Никишина много сказано. Это хоккеисты СКА. Посмотрите, Демидов в каком расцвете. Понятно, что они, скорее всего, уедут, но тем не менее.
Звездочки есть. Посмотрите, в НХЛ Мичков играет, наши вратари. У нас сейчас 11 вратарей в НХЛ. Когда такое было? В некоторых клубах даже по два российских вратаря. Бобровский вообще сегодня звезда.
– А что касается молодежного чемпионата мира – все чаще из‑за океана говорят, что пора, пора. Это ярмарка талантов, это большой бизнес.
– Думаю, многое зависит от федераций Канады и Америки. Особенно Канады. У нас сегодня каскад звезд, которые есть здесь – в молодежной, юниорской лигах, в КХЛ. И у нас есть НХЛ.
Кто не попадает в плей‑офф, они приезжают на чемпионат мира. Овечкин в 13 чемпионатах мира участвовал. Они все тоже хотят стать чемпионами мира, чемпионами Олимпийских игр. А международная федерация не дает. Это нарушение прав человека, я так считаю.
– А если нам в этом вопросе объединиться с НХЛ, что ли? Потому что профессионалы приедут на Олимпиаду‑2026 после значительного перерыва. Здесь, наверное, позиция тех людей, которые платят деньги российским хоккеистам, важна.
– Она важна, но они пока очень скромны в своих высказываниях даже о Кубке мира. Почему? Они, по‑моему, все в ожидании окончания СВО. У меня такое ощущение.
Все в совокупности влияет. Все в ожидании. Конечно, хотят видеть лучших. Овечкина кто не хочет видеть? Там весь бум сейчас в НХЛ вокруг Овечкина и Гретцки, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий