Третьяк об отстранении России: «Позиция НХЛ важна, но они пока скромны в высказываниях, все в ожидании окончания СВО. Лучших хотят все, Овечкина кто не хочет видеть?»

Владислав Третьяк высказался о позиции НХЛ по вопросу допуска России на турниры.

Президент ФХР побеседовал с комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ»

– Есть Демидов, например. Про Никишина много сказано. Это хоккеисты СКА . Посмотрите, Демидов в каком расцвете. Понятно, что они, скорее всего, уедут, но тем не менее.

Звездочки есть. Посмотрите, в НХЛ Мичков играет, наши вратари. У нас сейчас 11 вратарей в НХЛ. Когда такое было? В некоторых клубах даже по два российских вратаря. Бобровский вообще сегодня звезда.

– А что касается молодежного чемпионата мира – все чаще из‑за океана говорят, что пора, пора. Это ярмарка талантов, это большой бизнес.

– Думаю, многое зависит от федераций Канады и Америки. Особенно Канады. У нас сегодня каскад звезд, которые есть здесь – в молодежной, юниорской лигах, в КХЛ . И у нас есть НХЛ.

Кто не попадает в плей‑офф, они приезжают на чемпионат мира. Овечкин в 13 чемпионатах мира участвовал. Они все тоже хотят стать чемпионами мира, чемпионами Олимпийских игр. А международная федерация не дает. Это нарушение прав человека, я так считаю.

– А если нам в этом вопросе объединиться с НХЛ, что ли? Потому что профессионалы приедут на Олимпиаду‑2026 после значительного перерыва. Здесь, наверное, позиция тех людей, которые платят деньги российским хоккеистам, важна.

– Она важна, но они пока очень скромны в своих высказываниях даже о Кубке мира. Почему? Они, по‑моему, все в ожидании окончания СВО. У меня такое ощущение.

Все в совокупности влияет. Все в ожидании. Конечно, хотят видеть лучших. Овечкина кто не хочет видеть? Там весь бум сейчас в НХЛ вокруг Овечкина и Гретцки , – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.