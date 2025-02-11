  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк об отстранении России: «Позиция НХЛ важна, но они пока скромны в высказываниях, все в ожидании окончания СВО. Лучших хотят все, Овечкина кто не хочет видеть?»
3

Третьяк об отстранении России: «Позиция НХЛ важна, но они пока скромны в высказываниях, все в ожидании окончания СВО. Лучших хотят все, Овечкина кто не хочет видеть?»

Владислав Третьяк высказался о позиции НХЛ по вопросу допуска России на турниры.

Президент ФХР побеседовал с комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ»

– Есть Демидов, например. Про Никишина много сказано. Это хоккеисты СКА. Посмотрите, Демидов в каком расцвете. Понятно, что они, скорее всего, уедут, но тем не менее.

Звездочки есть. Посмотрите, в НХЛ Мичков играет, наши вратари. У нас сейчас 11 вратарей в НХЛ. Когда такое было? В некоторых клубах даже по два российских вратаря. Бобровский вообще сегодня звезда.

– А что касается молодежного чемпионата мира – все чаще из‑за океана говорят, что пора, пора. Это ярмарка талантов, это большой бизнес.

– Думаю, многое зависит от федераций Канады и Америки. Особенно Канады. У нас сегодня каскад звезд, которые есть здесь – в молодежной, юниорской лигах, в КХЛ. И у нас есть НХЛ.

Кто не попадает в плей‑офф, они приезжают на чемпионат мира. Овечкин в 13 чемпионатах мира участвовал. Они все тоже хотят стать чемпионами мира, чемпионами Олимпийских игр. А международная федерация не дает. Это нарушение прав человека, я так считаю.

– А если нам в этом вопросе объединиться с НХЛ, что ли? Потому что профессионалы приедут на Олимпиаду‑2026 после значительного перерыва. Здесь, наверное, позиция тех людей, которые платят деньги российским хоккеистам, важна.

– Она важна, но они пока очень скромны в своих высказываниях даже о Кубке мира. Почему? Они, по‑моему, все в ожидании окончания СВО. У меня такое ощущение.

Все в совокупности влияет. Все в ожидании. Конечно, хотят видеть лучших. Овечкина кто не хочет видеть? Там весь бум сейчас в НХЛ вокруг Овечкина и Гретцки, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Федерация хоккея США
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoФХР
Политика
logoВладислав Третьяк
Федерация хоккея Канады
logoУэйн Гретцки
logoЧМ по хоккею
logoВашингтон
logoНХЛ
logoКубок мира
logoолимпийский хоккейный турнир
logoАлександр Овечкин
logoКХЛ
logoИван Демидов
logoСергей Бобровский
logoСКА
logoАлександр Никишин
logoФлорида
logoФиладельфия
logoМатвей Мичков
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «На решения ИИХФ влияют недружественные страны. Это не связано с хоккеем, просто политика. Дождемся окончания переговоров между США и Россией. Тогда все получится»
617 февраля, 17:23
Кожевников о недопуске России: «Ожидаемо. Не знаю, кто занимался вбросами, что шведы за наше возвращение. Они еще Петра помнят, как мы им по соплям надавали. Они никогда не согласятся!»
404 февраля, 18:19
Плющев о недопуске России на ЧМ: «Прибалты, скандинавы и некоторые славяне поют в унисон. Пока Вашингтон не даст отмашку, никто особенных решений принимать не будет»
194 февраля, 16:59
Рекомендуем
Главные новости
Соберите команду НХЛ только из русских игроков! Сможете выиграть?
сегодня, 21:30Спецпроект
Плющев о вратарской линии СКА: «Перед плей-офф появится четкий первый номер и его сменщик, предполагаю. Во всех клубах так»
5сегодня, 21:23
Третьяк – Губерниеву о санкциях Канады: «Хорошая компания. В руководстве есть женщина, которая была связана с бандеровцами – поэтому ввели против нас. Наступит момент, снимут»
7сегодня, 21:01
Зибанежад и Петтерссон – первые два центра Швеции на тренировке перед Турниром четырех наций. Нюландер – в первом звене, Форсберг – во втором
24сегодня, 19:45
Нэтан Маккиннон: «Кросби и Макдэвид входят в пятерку лучших в истории хоккея. Быть с ними в одной команде – честь для меня»
11сегодня, 19:21
Третьяк о недопуске России: «Нас игнорируют, не приглашают на конгрессы, говорят онлайн, Буре не всегда дают сказать. Есть какая-то дискриминация. ЧМ не самого высокого качества без России»
64сегодня, 19:10
Пронгер о Макдэвиде на Турнире четырех наций: «Возможность научиться побеждать. Это способ показать себя. И заявить: «Это моя лига. Я лучший хоккеист в этой лиге»
7сегодня, 18:35
Плющев о канадских тренерах Буше и Гру: «Не увидел чего-то такого выдающегося, чего раньше российский хоккей не знал. У «Авангарда» ничего не поменялось»
22сегодня, 18:05
Кросби сыграет за Канаду против Швеции в первом матче Турнира четырех наций
8сегодня, 17:51
Коннор – Айкел – Ткачак и Генцел – Мэттьюс – Хьюз – первые два звена США на тренировке перед Турниром четырех наций
86сегодня, 17:41
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов о Матче звезд КХЛ: «Скопирован с НХЛ, но отменять его не надо. Это запоминающееся событие для игроков и болельщиков»
1сегодня, 21:09
Исхаков о непопадании в заявку ЦСКА: «Посадить игрока в запас на пару игр, чтобы перезагрузился – обычная практика. В моей карьере это не в первый раз»
сегодня, 20:41
Таш Саркисян о Матче звезд: «Событие года для Новосибирска, праздник для суперхоккейного города – прекрасные два дня, огромное количество звезд»
сегодня, 20:28
«Нэшвилл» забрал Энглунда с драфта отказов «Лос-Анджелеса». Защитник провел 11 матчей в сезоне НХЛ
2сегодня, 19:57
Яковлев про отстранение России: «Это абсурд, глупости. Спорт должен быть вне политики»
2сегодня, 19:34
«Монреаль» не близок к соглашению с Эвансом по новому контракту и может обменять форварда. Он набрал 27 очков в 56 матчах сезона
2сегодня, 18:50
Хэйгл, Демко и Мэттью Ткачак – звезды недели в НХЛ. Форвард «Тампы» набрал 8 очков в 4 матчах
1сегодня, 18:20
Президент «Динамо» о Комтуа: «Вопрос о расторжении контракта ни разу не стоял. Воспитательный процесс проводился. Говорили, что играть у нас грубо – не самый лучший вариант»
1сегодня, 17:31
Конюшков о «Торпедо»: «У нас не ладятся домашние матчи – проигрываем, ведя в 2-3 шайбы. Болельщики тратят деньги, а мы иногда не выдаем лучшую игру»
1сегодня, 16:47
Исхаков о ЦСКА: «Нехорошая тенденция, что играем не очень стабильно. Идем неравномерно. Индивидуальная игра идет то хорошо, то плохо»
сегодня, 15:23
Рекомендуем