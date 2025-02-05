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  • Михайлов о недопуске России: «ИИХФ не развивает мировой хоккей, она его губит. Наши хоккеисты спокойно играют в НХЛ и прославляют страну»
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Михайлов о недопуске России: «ИИХФ не развивает мировой хоккей, она его губит. Наши хоккеисты спокойно играют в НХЛ и прославляют страну»

Борис Михайлов высказался о недопуске России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Если говорить честно, то решение ожидаемое. До них еще не дошло, но скоро дойдет, что они вредят сами себе.

Нам надо набраться терпения. ИИХФ не развивает мировой хоккей, она его губит, лишая болельщиков возможности увидеть игру одной из лучших сборных мира.

Наши хоккеисты спокойно играют в Национальной хоккейной лиге и прославляют свою страну, так что это удар не по России, а по самим себе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoСборная России по хоккею с шайбой
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