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  • Роман Ротенберг: «На решения ИИХФ влияют недружественные страны. Это не связано с хоккеем, просто политика. Дождемся окончания переговоров между США и Россией. Тогда все получится»
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Роман Ротенберг: «На решения ИИХФ влияют недружественные страны. Это не связано с хоккеем, просто политика. Дождемся окончания переговоров между США и Россией. Тогда все получится»

Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении России на турниры.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

«Что важно для маленького ребенка? Он хочет видеть сборную России. И он не будет думать о том, что это – Олимпиада, чемпионат мира или домашний турнир. Ему важно, чтобы сборная России играла.

Понятно, мы сейчас делаем все возможное, чтобы выступать на чемпионатах мира. И я считаю, на это у нас есть все шансы. Очень рассчитываем на новое руководство Международного олимпийского комитета, а выборы в МОК пройдут в марте.

И меняется международная политика. И мы все вместе – и министр спорта, и руководство нашей страны – делают все возможное, чтобы мы вернулись.

Да, тут очень много факторов. Но я считаю, все идет в нашу пользу. Если мы посмотрим последние новости, то назревают переговоры между США и Россией по всем вопросам. Мы все надеемся, что идет активное обсуждение вопросов, и будет достигнуто большое решение.

И вот после этого никакая ИИХФ не сможет препятствовать нашему участию в чемпионатах мира. Потому что на решения ИИХФ, к сожалению, влияют недружественные нам страны, которые я даже не хочу называть. И это никак не связано с хоккеем, тут просто политика.

Поэтому давайте дождемся окончания всех переговоров между США и Россией. И тогда у нас все получится», – заявил главный тренер СКА и сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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