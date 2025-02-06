Буре о недопуске: «Без России ЧМ не такой интересный – это тоже был аргумент. ИИХФ теряет и зрителей, и деньги. Говорят: «Да, да, понимаем. Но...» Мы понимаем, откуда оно и почему»
Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
– Общались ли вы с коллегами неофициально? Сборная России пропустила уже четыре чемпионата мира. Насколько ИИХФ и эти турниры страдают без нас?
– Я это знаю не понаслышке, конечно! И это тоже был мой аргумент: без России чемпионат мира не такой интересный. Мы являемся ведущей хоккейной державой.
Плюс – я подчеркнул – они теряют деньги без нас, ИИХФ теряет спонсорские деньги. Если Россия не участвует, то, согласно пункту в контракте, спонсоры платят меньше. Я объяснил, что без нашего участия они теряют и зрителей, и деньги. От этого одни минусы.
«Да, да, мы все понимаем. Но...» – говорят в ответ. А это «но» – самое главное, и мы все понимаем, откуда оно и почему, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.
Буре о совете ИИХФ: «Меня отключили от заседания, когда началось голосование. Я же русский – увидели конфликт интересов. Обсуждалась Россия в целом, все сборные сразу»
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