Буре о недопуске: «Без России ЧМ не такой интересный – это тоже был аргумент. ИИХФ теряет и зрителей, и деньги. Говорят: «Да, да, понимаем. Но...» Мы понимаем, откуда оно и почему»

Павел Буре высказался о недопуске России к чемпионату мира по хоккею-2026.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

– Общались ли вы с коллегами неофициально? Сборная России пропустила уже четыре чемпионата мира. Насколько ИИХФ и эти турниры страдают без нас?

– Я это знаю не понаслышке, конечно! И это тоже был мой аргумент: без России чемпионат мира не такой интересный. Мы являемся ведущей хоккейной державой.

Плюс – я подчеркнул – они теряют деньги без нас, ИИХФ теряет спонсорские деньги. Если Россия не участвует, то, согласно пункту в контракте, спонсоры платят меньше. Я объяснил, что без нашего участия они теряют и зрителей, и деньги. От этого одни минусы.

«Да, да, мы все понимаем. Но...» – говорят в ответ. А это «но» – самое главное, и мы все понимаем, откуда оно и почему, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре .

Буре о совете ИИХФ: «Меня отключили от заседания, когда началось голосование. Я же русский – увидели конфликт интересов. Обсуждалась Россия в целом, все сборные сразу»