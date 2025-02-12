Владислав Каменев: «Позиционирование через соцсети сейчас имеет большое значение, мне помогает супруга. Это никак не вредит, не отвлекает от хоккея»

Владислав Каменев считает, что соцсети играют важную роль в жизни спортсменов.

– Вы в последний год стали крайне активны в соцсетях, различных проектах. Как это получилось

– Я всегда пытался вести соцсети, мне было это интересно. Не так часто и не так было смотрибельно, просто недавно решил чуть более профессионально подойти к этому. Мне помогает супруга.

Считаю, что это нужно спортсмену. Сейчас позиционирование через соцсети имеет большое значение.

– С детства хотели быть популярным?

– Была задача стать хорошим хоккеистом, а про популярность я вообще не думал. В два года папа привел меня на каток, поэтому я жил только хоккеем.

– Знаю проблему спортсменов: когда все хорошо, то и контент создается, а когда неудачная серия, поражения, то и публиковать ничего не хочется.

– Да, такая проблема есть у каждого спортсмена. Когда неудачная серия у тебя или у команды, то просто не можешь ничего выложить. Думаешь: «Я сейчас что-то опубликую, а потом начнут говорить, что он думает не о том».

Стараюсь перебарывать себя. Понимаю, что соцсети никак мне не вредят, они не отвлекают меня от хоккея. Чтобы что-то выложить или записать, много времени не нужно, – сказал форвард ЦСКА Каменев .