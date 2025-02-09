Каменев не исключил возвращение в НХЛ: «Есть желание. Держу в голове тот момент, что можно еще попробовать. Если ехать, то все равно хочешь выиграть кубок»
Хоккеист прежде выступал в лиге за «Нэшвилл» и «Колорадо».
– Вы тоже были какое-то время в Северной Америке. Есть какое-то желание снова попробовать или связываете будущее только с Россией?
– Есть, конечно, такое желание. Держу в голове тот момент, что можно еще попробовать.
– Какая мечта в Америке? Закрепиться в клубе, завоевать Кубок Стэнли, стать лучшим бомбардиром одного конкретного сезона?
– Никогда не был бомбардиром, набирающим много очков. Как ты угонишься за Макдэвидом, Кучеровым, Маккинноном? Мне кажется, это невозможно. Поэтому разумно оцениваю свои силы.
То есть где-то больше помочь команде в тяжелые и ответственные моменты, концовках игр. Люблю, когда такая ответственность за результат. Люблю выходить в концовках.
Если туда ехать, то все равно хочешь выиграть Кубок. Есть опыт. Посмотрим, увидим, получится или нет, – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.
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