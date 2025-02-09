Каменев не исключил возвращение в НХЛ: «Есть желание. Держу в голове тот момент, что можно еще попробовать. Если ехать, то все равно хочешь выиграть кубок»

Владислав Каменев не исключил возвращение в НХЛ.

Хоккеист прежде выступал в лиге за «Нэшвилл» и «Колорадо».

– Вы тоже были какое-то время в Северной Америке. Есть какое-то желание снова попробовать или связываете будущее только с Россией?

– Есть, конечно, такое желание. Держу в голове тот момент, что можно еще попробовать.

– Какая мечта в Америке? Закрепиться в клубе, завоевать Кубок Стэнли, стать лучшим бомбардиром одного конкретного сезона?

– Никогда не был бомбардиром, набирающим много очков. Как ты угонишься за Макдэвидом, Кучеровым, Маккинноном? Мне кажется, это невозможно. Поэтому разумно оцениваю свои силы.

То есть где-то больше помочь команде в тяжелые и ответственные моменты, концовках игр. Люблю, когда такая ответственность за результат. Люблю выходить в концовках.

Если туда ехать, то все равно хочешь выиграть Кубок. Есть опыт. Посмотрим, увидим, получится или нет, – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.