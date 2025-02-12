Каменев сравнил Федорова с Макдэвидом: «Коннор – это взял, всех обвел и забил. Сергей Викторович – скорость, мышление. В хоккейном плане он мыслит на другом уровне»

Владислав Каменев сравнил Сергея Федорова с Коннором Макдэвидом.

– Вы два года проработали с Сергеем Федоровым, говорили, что он и сейчас поражает своим броском. С кем бы из игроков современности могли его сравнить? С Макдэвидом?

– Он отличается от Макдэвида. Коннор – это взял, всех обвел и забил. Сергей Викторович – это скорость, мышление. Это так необычно, но даже когда с ним общаешься, понимаешь, что он другой.

В хоккейном плане он мыслит на другом уровне. Неслучайно, он один из лучших игроков в истории. Мы иногда его просто не понимали. Как будто говорил на другом языке.

– Было такое, что он что-то показывал на льду, а вы не могли это исполнить?

– Я рассказывал про его бросок. Он выходил и бросал в девятку. Говорил: «Ребят, ну просто ведь: выкатываешься на большинство, делаешь тормоз и бросаешь в «девятку».

И он раз делает, два делает, в одну точку попадает. Мы со Светлаковым стоим, переглядываемся, улыбаемся. Для Сергея Викторовича до сих пор все легко, – сказал форвард ЦСКА .