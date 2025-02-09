«Ротенберг – веселый человек! Бывают интересные перформансы – это привлекает внимание к хоккею». Каменев о тренере СКА

Владислав Каменев оценил пресс-конференции Романа Ротенберга.

– Роман Ротенберг «поджигает» на пресс-конференциях, дарит будильники журналистам. Как ты как экс-игрок СКА относишься к этой теме? Как бы ты воспринял подаренный будильник?

– Блин, не знаю. У него такие перформансы бывают интересные (улыбается). Веселый человек!

Не зря он это делает, люди говорят о нем, интересуются. Это привлекает внимание к хоккею.

Может быть, в каком-то ключе это хорошо, через него люди больше узнают о хоккее.

– Ты не отказался бы от будильника?

– Я и со своим нормально встаю (смеется), – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев , прежде выступавший за СКА.