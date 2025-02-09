«Ротенберг – веселый человек! Бывают интересные перформансы – это привлекает внимание к хоккею». Каменев о тренере СКА
Владислав Каменев оценил пресс-конференции Романа Ротенберга.
– Роман Ротенберг «поджигает» на пресс-конференциях, дарит будильники журналистам. Как ты как экс-игрок СКА относишься к этой теме? Как бы ты воспринял подаренный будильник?
– Блин, не знаю. У него такие перформансы бывают интересные (улыбается). Веселый человек!
Не зря он это делает, люди говорят о нем, интересуются. Это привлекает внимание к хоккею.
Может быть, в каком-то ключе это хорошо, через него люди больше узнают о хоккее.
– Ты не отказался бы от будильника?
– Я и со своим нормально встаю (смеется), – сказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев, прежде выступавший за СКА.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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